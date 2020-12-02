وزارة التربية: ارتفاع عدد الاصابات بالكوفيد 19 إلى 3463 إصابة في الوسط المدرسي إلى حدود غرة ديسمبر الجاري

ارتفع عدد الاصابات بكوفيد 19 بالوسط المدرسي إلى 3463 اصابة جديدة، بعد تسجيل 63 إصابة جديدة، وذلك منذ منتصف سبتمبر الماضي وإلى حدود 1 ديسمبر الجاري، وفق ما أفادت به وزارة التربية، في بلاغ حول الوضع الصحي نشرته مساء الأربعاء، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.

وفي حين استقر إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالوسط المدرسي عند 27 حالة، ارتفع عدد حالات الشفاء لدى المصابين إلى 2428 حالة أي ما يعادل نسبة شفاء بـ 70.1 بالمائة، خلال ذات الفترة.

وسجل أكبر عدد من الإصابات في الوسط المدرسي في صفوف المدرسين بـ 1590إصابة، شفي منهم 1089 مصابا، فالتلاميذ بـ 1470 إصابة، شفيت منها 1052 حالة. وفيما بلغ عدد الإصابات في صفوف إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيميين والمرشدين التطبيقيين 316 إصابة، شفيت منها 218 حالة، سجلت 87 إصابة في صفوف العملة، شفيت منها 69 إصابة.