تطاوين : نشر بلاغين لانتداب 30 مهندسا وفنّيا للعمل في حقول شركتين بتروليتين في صحراء ولاية تطاوين

أعلنت كلّ من الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط وشركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب في بلاغين عن انتداب 30 مهندسا وفنيا في عدة اختصاصات بترولية للعمل في حقولهما في صحراء ولاية تطاوين,

وقد حددت الشركتان في بلاغيهما المنشورين أمس شروط الانتداب والوثائق المطلوبة ودعت الراغبين في المشاركة الى ارسال ملفاتهم الى مكاتب التشغيل في الجهة انطلاقا من يوم الاثنين القادم والى غاية يوم 14 من الشهر الجاري حيث ترغب الشركة الايطالية التونسية في انتداب 20 مهندسا وفنّيا في حين ستنتدب الشركة الثانية نصف هذا العدد.

وياتي هذان البلاغان في اطار متابعة تنفيذ قرارات رئيس الحكومة المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد يوم 5 نوفمبر الماضي والقاضي في احدى نقاطه بانتداب 215 عاطل عن العمل في الشركات البترولية العاملة في الصحراء بصفة قارة.

وقد صدر أوّل عروض الانتداب الاسبوع الماضي عن شركة ” أ ب ب آم” المكلفة بانجاز محطة معالجة الغاز بتطاوين والقاضي بانتداب 177 معطّلا عن العمل في انتظار انتداب 8 معطّلين قريبا لفائدة شركة ” ايني” الايطالية.