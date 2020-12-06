تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية المنستير

بلغ مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس”كورونا” المستجد في ولاية المنستير، 150 حالة وفاة منها حالة وفاة جديدة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 5844 إصابة من بينها 46 إصابة جديدة، توزعت حسب المعتمديات إلى 7 إصابات بالمنستير، و6 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و5 إصابات بالمكنين، و5 اصابات بالوردانين، و5 إصابات بقصيبة المديوني، و5 إصابات بالساحلين، و4 إصابات بجمال، و3 إصابات بطبلبة، وإصابتين ببنبلة، وإصابتين بقصر هلال، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة بزرمدين.

وتعافى منذ مارس الماضي مجموع 4599 شخصا، من بينهم 61 حالة شفاء جديدة في الوقت الذي مازالت فيه 1095 حالة حاملة للفيروس على مستوى الجهة، و2151 شخصا في الحجر الصحي الذاتي، واستكمل مجموع 31 ألفا و647 شخصا فترة الحجر الصحي الذاتي ومدّة الحجر الصحي الإجباري، كما لم تشهد الجهة منذ 20 يوما إخضاع أي شخص للحجر الصحي الاجباري.

ولاية قبلي

سجلت ولاية قبلي حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب رصد 37 حالة ايجابية جديدة، لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ ظهور الجائحة الى 87 حالة وفاة ( 86 حالة بعد اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط) و 2338 حالة إصابة (منها 2227 حالة تم تسجيلها بعد فتح الحدود)، ولا تزال حاليا 402 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين منذ إعادة فتح الحدود 1739 حالة.

وتتوزع الإصابات الجديدة المسجّلة على معتمدية قبلي الشمالية بـ 04 حالات، ومعتمدية قبلي الجنوبية بـ 10 حالات، ومعتمدية دوز الشمالية بـ14 حالة، اضافة الى 3 حالات بمعتمدية دوز الجنوبية و06 حالات بمعتمدية سوق الاحد.

ولاية زغوان

سجلت ولاية زغوان اليوم الأحد حالة وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس “كورونا” ، و22 إصابة جديدة منها 16 إصابة تم اكتشافها بواسطة التحاليل السريعة ضمن حملة تقصي تقوم بها حاليا الإطارات الطبية المختصة، وبذلك ترتفع الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 64 حالة وفاة و1375 إصابة منها 89 إصابة لدى إطارات طبية وشبه طبية.

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الأحد، 46 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وحالتي وفاة بمعتمدية وادي الليل، مقابل 94 حالة شفاء جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الجهة إلى 2253 حالة منها 161 حالة وفاة و1353 حالة شفاء.

في المقابل، انخفض عدد الحالات النشيطة حاليا الى 740 حالة، منها 737 حالة يخضع أصحابها لإجراء العزل الصحي الذاتي و 3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس، اليوم الاحد، 4 حالات وفاة و 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل تعافي 47 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي لحاملي الفيروس بصفاقس منذ بداية الجائحة الوبائية إلى 7529 حالة منها 206 حالات وفاة و 5982 حالة شفاء.

هذا وقد تم رصد الحالات الإيجابية الجديدة من جملة 357 تحليلا أجريت امس السبت بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وفي عدد من المخابر الخاصة.

ولاية المهدية

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ73 عينة صدرت، اليوم الأحد، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أغلبها بالدائرة الصحية بالمهدية بـ10 إصابات جديدة، مقابل 4 بالسواسي، وإصابة واحدة بكل من شربان وملولش.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، 2081 إصابة منها 61 حالة وفاة و511 حالة نشطة (مازالت حاملة للفيروس)، فيما يقيم حاليا بالسمشتفى الجامعي الطاهر صفر 27 مصابا 12 منهم بقسم الإنعاش، و12 يتلقون الأوكسجين بقسم كوفيد، و3 مصابين بالقسم الاستعجالي للمستشفى.