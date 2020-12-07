عاجل: الصين تكشف لأول مرة مصدر فيروس كورونا…

كشفت السلطات الصينية اليوم الاثينن عن مفاجأة بشأن المكان الذي نشأ فيه فيروس كورنا المستجد “كوفيد 19”.

ونشرت مقالة اليوم الاثنين في صحيفة جلوبال تايمز الحكومية، تتحدث عن فرضية انتقال الفيروس عن طريق الأغذية المجمدة القادمة من بعض الدول مثل استراليا، إلى مقاطعة ووهان الصينية، التي عرفت فيما بعد بأنها موطن وباء كورونا الذي ضرب العالم خلال العام الجاري.

وسلطت بكين الضوء على هذه النظرية منذ أكتوبر، عندما وجد الخبراء عينات حية من فيروس كورونا على عبوات سمك القد المجمد المستورد، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وردًا على ذلك، قال العلماء إن هذه النظرية تخمينية للغاية، مشيرين إلى أنه من المرجح أن المرض انتقل من الخفافيش إلى أنواع حيوانية أخرى ثم إلى البشر في ووهان.

يُذكر أنه تم الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا لأول مرة في ووهان في ديسمبر العام الماضي قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في وفاة 1.5 مليون شخصًا وتدمير الاقتصاد.

تأتي هذه المزاعم وسط تصاعد التوتر السياسي والاقتصادي بين أستراليا والصين، على إثر فرض الأخيرة تعرفة بنسبة 212 % على النبيذ الأسترالي ونشر صور دعائية تشير إلى مزاعم بارتكاب جرائم حرب ضد القوات الاسترالية في أفغانستان.