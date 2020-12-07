قفصة : تسجيل حالتي وفاة جديدتين جرّاء الإصابة بفيروس “كورونا” ورصد 40 إصابة بالفيروس

تسبّب فيروس “كورونا” المستجد خلال 48 ساعة الاخيرة في وفاة شخصين من معتمديتي المتلوي والمظيلة , بقسمي “كوفيد-19” بالمستشفين الجهويين بكل من قفصة والمتلوي ، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بهذه الفيروس بولاية قفصة، إلى 88 وفاة، حسب ما ذكره المدير الجهوي للصحة، سالم ناصري.

وأعلنت الإدارة الجهوية للصحة مساء اليوم الاثنين عن رصد 40 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وذلك من مجموع 73عيّنة خضعت للتحليل بمخبر التحاليل البيولوجية بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة وطالت أغلب هذه الإصابات الجديدة أشخاصا من معتمدية قفصة الجنوبية بحصيلة 30 إصابة فيما تتوزّع بقية الاصابات على معتمديات المتلوي ب 6 إصابات و زانوش بإصابتين وكذلك سيدي عيش وأم العرائس بحساب إصابة بكل معتمدية منهما.

من جهة أخرى، وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي بقفصة، يبلغ حاليا مجموع المصابين الذين لازالوا يحملون الفيروس 442 مصابا، أكثر من نصفهم بمعتمدية قفصة الجنوبية.

ويقيم أغلب هؤلاء المصابين إمّا بمراكز الحجر الوجوبي أو بمنازلهم، فيما يقيم البعض منهم بأقسام كوفيد وخاصة بالمستشفيين الجهويين بقفصة والمتلوي.

يذكر أن عدوى فيروس “كورونا”، طالت منذ بدء ظهوره في شهر مارس الماضي، 1902 شخصا من ولاية قفصة، توفّي من بينهم 88 ، فيما تعافى 1367 شخص.