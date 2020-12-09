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منظمة الأعراف تحذر من الانعكاسات الوخيمة لما يحصل في البرلمان على الوضع العام بالبلاد..

2020/12/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

عبّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن بالغ أسفه لما آل إليه المشهد البرلماني ومن ورائه المشهد السياسي في بلادنا من تجاوزات وانحرافات خطيرة عن الدور المنوط به.

وحذرت منظمة الأعراف من أن الأحداث المؤسفة التي شهدها مجلس نواب الشعب مجلس نوّاب الشّعب مؤخرا، ستكون لها انعكاسات وخيمة على الوضع العام في البلاد، داعيا كافة الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية إلى التهدئة ومراعاة الأوضاع الحرجة التي تعيشها تونس على جميع المستويات، والابتعاد عن كل مظاهر العنف والتجييش، التي من شأنها أن تزيد في منسوب الاحتقان.
وذكّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأن التجربة التونسية أثبتت دائما أن جميع الأزمات التي مرت بها تونس لا يمكن تجاوزها إلا بتغليب صوت الحكمة وتقديم مصلحة البلاد قبل كل شيء.

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