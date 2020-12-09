تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية قبلي

سجلت ولاية قبلي، اليوم الاربعاء، حالة وفاة جديدةجراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، إضافة إلى 57 حالة اصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى 89 حالة (88 حالة منها منذ اعادة فتح الحدود في جوان الماضي) وعدد الذين تلقوا العدوى بالفيروس إلى 2432 حالة (2321 منها حالة بعد فتح الحدود).

ولاية الكاف

ارتفعت الحصيلة الوبائية لفيروس “كورونا” في ولاية الكاف، منذ بداية الجائحة، إلى 97 حالة وفاة و2998 حالة إصابة، وذلك بعد أن سجلت الجهة، اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة و48 حالة إصابة من بين نتائج 81 تحليلا مخبريا لعينات تم رفعها بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، وارتفع أيضا عدد الأشخاص المتعافين من المرض إلى 2684 شخصا، فيما لايزال 46 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 7 أشخاص في اقسام الانعاش.

ولاية سيدي بوزيد

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، 3 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وحالتي وفاة، مقابل 28 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 1928 حالة (25 مستوردة والباقي محلية) منها 1414 حالة شفاء، و78 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بالجهة منذ شهر فيفري الماضي 8657 تحليلا، وذلك بعد رفع 31 عينة اليوم.

ولاية صفاقس

سجّلت ولاية صفاقس، اليوم الاربعاء، 8 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و155 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 595 عينة تحليل، مقابل 98 حالة تعافي جديدة، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات بالجهة منذ ظهور الجائحة الوبائية، الى 222 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات الى 7878 حالة، فيما تعافى من الفيروس مجموع 6231 شخصا، ويقيم حاليا 12 مصابا بالفيروس بأقسام العناية المركزة، و51 بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، و31 مريضا بالمصحات الخاصة.

ولاية بن عروس

كشفت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” وعن رصد 71 إصابة إضافية بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 5286 إصابة مؤكدة منها 161 حالة وفاة، و4918 حالة شفاء بعد تسجيل تعافي 41 حالة إصابة جديدة اليوم.

وتتوزع الحالات المقيمة بالمستشفى الجهوي بالياسمينات إلى 8 حالات بقسم الإنعاش و13 بقسم الاستعجالي، ويقيم116 اخرين بمركز الحجر الصحي الإجباري ببرج السدرية.

ولاية أريانة

سجلت ولاية اريانة خلال اليومين الفارطين 34 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دون رصد أية حالات وفاة، ليرتفع بذلك عدد الاصابات بالفيروس في الجهة منذ انتشار الجائحة الى نحو 3849 إصابة مؤكّدة منها 3774 اصابة محلية و75 اصابة مستوردة في حين استقر إجمالي عدد الوفيات بالفيروس الى غاية اليوم الاربعاء في حدود 172 حالة وفاة

وتوزّعت الإصابات بين الاناث بـ2027 اصابة والذكور بـ1822 اصابة اما عدد المقيمين بالمستشفيات فبلغ بالجهة 10 حالات كما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس الى نحو 3295 شخصا.

هذا وسجّلت الجهة 3750 اصابة مؤكدة منذ فتح الحدود يوم 27 جوان الفارط، منها 3709 اصابة محلية و41 اصابة مستوردة توزعت بين جنس الاناث بـ1972 إصابة والذكور بـ1778 اصابة فيما تم تسجيل 167 حالة وفاة و3201 حالة شفاء تام.

ولاية المهدية

سجلت ولاية المهدية، اليوم الأربعاء، تعافي 21 مصابا بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 1610 حالة، وأظهرت نتائج تحاليل 157 عينة صدرت اليوم إصابة 63 شخصا آخر بالفيروس من بينهم 39 مصابا بالدائرة الصحية بالسواسي، فيما توزعت بقية الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية، إلى 7 بكل من المهدية وسيدي علوان و3 بقصور الساف وإصابتين (02) بكل من أولاد الشامخ وبومرداس.

وارتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ 8 مارس 2020 تاريخ تسجيل أول حالة، إلى 2205، منها 62 حالة وفاة، و533 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية نابل

سجّلت ولاية نابل خلال الأيّام الثلاثة الاخيرة 6 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 203 وفيات، فضلا عن رصد 76 حالة اصابة محلية جديدة ارتفع معها عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس الى 6916 حالة من بينها 949 حالة لا تزال حاملة للفيروس و 5764 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد.

ولاية سوسة

سجلت ولاية سوسة، اليوم الاربعاء، 4 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و31 إصابة جديدة، وذلك من جملة 142 تحليلا تمّ إجراؤها امس الثلاثاء، ليرتفع بذلم عدد الاشخاص المصابين بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 7968 مصابا، توفي منهم 252 شخصا وشفي 3609 أشخاص، بينما مازال 4104 شخصا حاملا للفيروس، ويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 62 مصابا من بينهم 19 في حالة إنعاش.

ولاية تطاوين

سجّلت ولاية تطاوين، اليوم الاربعاء، 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” و42 حالة إصابة إضافية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالجهة منذ ظهور الجائحة الى 80 حالة (واحدة منها فقط قبل إعادة فتح الحدود في جوان المنقضي)، وإجمالي الإصابات إلى 1039 حالة (38 منها قبل إعادة فتح الحدود).

وتتوزع الإصابات الجديدة المسجلة إلى 23 حالة في تطاوين الشمالية، و9 حالات في تطاوين الجنوبية، و3 حالات في كل من بني مهيرة والصمار، وحالتين في رمادة، وحالة وحيدة في كل من غمراسن والبئر الاحمر، ويبلغ حاليا عدد الخاضعين للحجر الصحي الذاتي المنزلي155 حالة فيما تخضع 17 حالة للعلاج بالمستشفيات تتوزع الى حالة واحدة بقسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن، و6 حالات بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و10 حالات بين المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.

ولاية سليانة

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” في ولاية سليانة منذ بداية الجائحة إلى غاية مساء أمس الثلاثاء 1372 اصابة مؤكدة من بينها 156 حالة في صفوف مهنيي الصحة، فيما بلغ عدد الوفيات 81 حالة مؤكدة، وبلغ عدد الحالات الإيجابية التي لا تزال خاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 147 حالة، وعدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 15 حالة مؤكدة من بينها حالتان في الإنعاش، وعدد حالات الإيواء بالمستشفيات المحلية 4 حالات.