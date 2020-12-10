قابس: تسجيل حالتي وفاة و26 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

قال منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران في تصريح ل(وات) أنه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس “كورونا” المستجد بمارث، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالفيروس الى 98 حالة.

وبين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتيجة 56 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” وأن 26 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية، مشيرا إلى أن الإصابات الجديدة بالفيروس تتوزع الى 09 إصابات بقابس المدينة، و05 إصابات بقابس الجنوبية، و04 إصابات بقابس الغربية وغنوش، واصابتين (02) بكل من الحامة وإصابة واحدة بكل من مطماطة الجديدة ومارث.

وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 3145 شخصا من بين 3561 شخصا ثبتت إصابتهم، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 414 حالة من بينها 120 حالة بقابس الجنوبية و90 حالة بقابس المدينة و62 حالة بالحامة.

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