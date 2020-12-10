صفاقس: تسجيل حالة وفاة و61 اصابة وتعافي 61 شخصا من فيروس “كورونا” المستجد وفق اخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة

سجلت ولاية صفاقس اليوم الخميس، حالة وفاة (1) جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، بالاضافة الى رصد 138 إصابة وتعافي 61 شخصا، وفق ما ورد في البلاغ اليومي الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة لتحيين الحالة الوبائية بالجهة

وبين البلاغ ان الحالات الإيجابية الجديدة الحاملة للفيروس، تم اكتشافها من ضمن 467 تحليلا أجريت أمس الأربعاء بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وعدد من المخابر الخاصة، ليرتفع بذلك العدد الجملي لحاملي الفيروس إلى 8016 حالة مقابل تعافي 6292 حالة من الفيروس منذ بداية الوباء.

وبخصوص إجمالي الوفيات المسجلة في الولاية صفاقس بسبب الفيروس، ذكر ذات البلاغ انه بلغ 223 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة، وبلغ عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة 16 شخصا مقابل 60 حالة مقيمة بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و34 حالةبالمصحات الخاصة.