قبلي: تسجيل حالتي وفاة و31 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

قال رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، اليوم الخميس، أن الجهة سجلت حالتي وفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، و31 اصابة جديدة، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء الى 91 حالة، (90 حالة تم تسجيلها بعد اعادة فتح الحدود في جوان الفارط)، واجمالي الإصابات الى 2463 إصابة ( 2352 إصابة تم تسجيلها بعد فتح الحدود).

وأشار الحداد، في تصريح لـ(وات)، الى ان حالات الاصابة المسجلة، تتوزع الى 9 إصابات بمعتمدية قبلي الشمالية، و10 بمعتمدية قبلي الجنوبية، ومثلها (10) بمعتمدية سوق الاحد، الى جانب إصابتين بمعتمدية دوز الشمالية. وفي ما يتعلق بحالات التعافي، فقد أشار ذات المصدر، الى أنها بلغت 1919 حالة، فيما لا تزال 343 حالة حاملة للفيروس.

ويتوزع اجمالي الإصابات والوفيات وحالات التعافي حسب المعتمديات، الى قبلي الشمالية بـ589 إصابة منها 499 حالة تعافي و81 حالة لا تزال نشطة و9 وفيات، وقبلي الجنوبية بـ470 إصابة منها 387 حالة تعافي و60 حالة لا تزال نشطة و23 حالة وفاة، ودوز الشمالية بـ684 إصابة منها 572 حالة تعافي و85 حالة لا تزال نشطة و27 حالة وفاة، ودوز الجنوبية بـ231 إصابة منها 175 حالة تعافي و43 حالة لا تزال نشطة و13 حالة وفاة.

وبلغ عدد الاصابات بمعتمدية سوق الاحد 305 إصابات، تعافى منها الى اليوم 222، فيما لا تزال 67 حالة نشطة، الى جانب تسجيل 16 حالة وفاة، وتم بمعتمدية الفوار، تسجيل اصابة 69 شخصا بالفيروس تعافى منهم 60 الى حد الان، ولا يزال 7 حاملين للفيروس، مع تسجيل حالتي وفاة، وأخيرا معتمدية رجيم معتوق التي سجلت 4 إصابات، تعافت جميعها.