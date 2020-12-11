قابس: تسجيل حالة وفاة و45 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” بالحامة، ليرتفع بذلك العدد الجملي لحالات الوفاة بالفيروس في الولاية الى 99 حالة.

وبين جبران انه تم اجراء 120 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” وأن 45 عينة جاءت نتيجة تحليلها “ايجابية” وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 12 حالة بالحامة و11 حالة بقابس المدينة و09 حالات بقابس الجنوبية و06 حالات بمارث و03 حالات بقابس الغربية واصابتين (02) بغنوش واصابة واحدة بكل من المطوية ومطماطة الجديدة.

وأوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات قد بلغ في ولاية قابس 3606 اصابات، واشار الى أن 3165 من بين المصابين بالفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وانه توجد في ولاية قابس 440 حالة نشطة لفيروس “كورونا” وناقلة للعدوى من بينها 122 حالة بقابس الجنوبية و97 حالة بقابس المدينة و74 حالة بالحامة.