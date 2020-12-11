سوسة : تسجيل حالتي وفاة و61 إصابة جديدة اليوم الجمعة

سجّلت ولاية سوسة اليوم الجمعة حالتي وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتوفين بسبب الوباء منذ بداية ظهور الوباء 257 متوفي وفق ما أكدته رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري

وأضافت العذاري في تصريح لوات ان ولاية سوسة سجلت اليوم 61 إصابة جديدة اظهرتها نتائج 292 عينة تحليل تم رفعها يوم امس الخميس مشيرة الى ان عدد الإصابات ارتفع وفق الاحصائيات الجديدة ومنذ بداية الجائحة الى8108 إصابة

ولفتت الى ان عدد الإصابات في الاطار الطبي والشبه طبي ارتفع الى 494 إصابة بعد تسجيل 5 إصابات جديدة اليوم الجمعة

وأكدت العذاري ان عدد الأشخاص المصابين الذين استكملوا فترة الحجر الصحي استقر اليوم الجمعة عند 5789 شخصا بينما لايزال 1981 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبية

ولايزال 67 مصابا بفيروس كورونا اصيلي الجهة و9 مرضى من ولايات أخرى يرقدون اليوم الجمعة بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة من بينهم 20 مريض في حالة انعاش.