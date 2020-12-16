الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب تنطلق خلال الاسبوع الاول من شهر جانفي 2021 لتستمر 3 اشهر

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب ستنطلق بكافة ولايات الجمهورية بداية من الأسبوع الأول من شهر جانفي 2021 لتتواصل إلى موفى شهر مارس 2021

واكدت الوزارة في بلاغ لها، ان هذه الحملة مجانية وإجبارية في إطار البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب وأن فرق العمل الميداني تتنقل في جميع جهات الجمهورية للقيام بعملية التلقيح سواء في مراكز تجميع الحيوانات أو بالاتجاه مباشرة إلى التجمعات السكنية.

ودعت كل المواطنين للمساهمة الفعالة في إنجاح هذه الحملة باصطحاب كلابهم وقططهم للتلقيح ومسك حيواناتكم وتسهيل عمل فرق التلقيح الميدانية .

واشارت الى ان المراكز القارة للتلقيح ضد داء الكلب بدوائر الإنتاج الحيواني والدوائر الفرعية للإنتاج الحيواني التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية تبقى مفتوحة على مدار السنة.

ولم تسجل تونس حدود 24 سبتمبر 2020 اي حالة كلب لدى الإنسان مقابل حالتين سنة 2019 علما وأنه تم تسجيل 360 حالة اصابة بداء الكلب الحيواني وفق ما ورد في ورقة إعلامية أصدرتها إدارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الموافق ليوم 28 سبتمبر من كل سنة.