سوسة : 55 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” دون تسجيل وفيات جديدة

سجلت ولاية سوسة اليوم الأربعاء 55 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، دون تسجيل وفيات جديدة، وفق ما افادت به رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالادارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري

وبيّنت العذاري في تصريح لــ(وات) أنّه بتسجيل الحالات الجديدة باغلب معتمديات الولاية يرتفع عدد حالات الاصابة بالجهة الى 8313 حالة، منها 8224 حالة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود

وتأتي معتمدية مساكن على راس المعتمديات التي سجلت اكبر عدد من حالات العدوى ب1903 حالة ثم معتمدية سوسة جوهرة ب1514 حالة فحمام سوسة ب705 حالة

واستقرت اليوم حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بهذه الفيروس بالجهة إلى 275 وفاة منذ بداية الجائحة منها 267 حالة وفاة تم تسجيلها منذ إعادة فتح الحدود في جوان الماضي

ويخضع حاليا 2168 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، فيما يقيم 54 مصاب في قسم كوفيد-19 بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة منهم 18 مصاب باقسام الإنعاش