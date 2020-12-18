القبض على شخص من أجل ترويج المخدّرات وحجز كمية من مخدّر القنب الهندي ومبلغ مالي هام

على إثر توفر معلومات لدى فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير مفادها إندماج شخص في مجال ترويج المخدّرات بجهة باب الفلة.

بإيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة وبعد التنسيق مع النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 01 قامت الفرقة المذكورة بمداهمة منزل المظنون فيه (دون العثور عليه لتحصّنه بالفرار) وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تمّ العثور على كمية هامة من مخدّر القنب الهندي “زطلة” (حوالي ربع صفيحة) وآلة حادّة “موسى” تُستعمل في قصّ المخدّر المذكور كما أمكن العثور على مبلغ مالي قدره 9970 دينارا متأتٍ من عائدات ترويج المخدّرات، بمزيد تعميق التحرّيات الميدانيّة المعمّقة تمكنت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير من تحديد مكان تواجد المظنون فيه (29 سنة قاطن بجهة باب الفلة تونس العاصمة) وبنصب كمين محكم أمكن إلقاء القبض عليه.

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 01، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.