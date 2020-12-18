الموقع الرسمي للبنك المركزي يتوقف مؤقتا عن العمل يومي 19 و20 ديسمبر الجاري من اجل الصيانة

افاد البنك المركزي التونسي، الجمعة، ان موقعه الرسمي على الانترنات سيتوقف عن العمل مؤقتا غدا السبت وبعد غد الاحد (19 و20 ديسمبر 2020)، من أجل أعمال صيانة للموقع

وعنوان البنك المركزي التونسي على الانترنات هو التالي

(www.bct.gov.tn)

يذكر أنّ البنك المركزي التونسي، قد أصدر بلاغا، الاثنين المنقضي، حذّر فيه مستخدمي االانترنات من كافة محاولات القرصنة حسب أسلوب التصيّد وذلك عبر صفحة فايسبوك تستغل صورة البنك المركزي التونسي وتقدّمها على أنّها صفحته الرسمية قصد الاحتيال على حرفاء القطاع البنكي بغاية انتحال هوياتهم وسرقة معطياتهم الشخصية

وبين البنك المركزي التونسي أنه ليس لديه أي صفحة رسمية على شبكات التواصل الاجتماعي مؤكدا، ايضا، أنه لم ينشر أبدا أي رابط يتعلق بحماية مستخدمي الانترنات ويهدف إلى تأمين بطاقاتهم البنكية

وشدد البنك المركزي التونسي على ان موقعه الرسمي يظل وسيلة الاتصال الوحيدة المعتمدة لنشر البيانات الموجهة للعموم