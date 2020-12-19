أريانة: تسجيل 195 مخالفة اقتصادية خلال النصف الاول من شهر ديسمبر الجاري

سجلت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة خلال النصف الاول من شهر ديسمبر الجاري، 195 مخالفة اقتصادية في مختلف القطاعات الاستهلاكية، وذلك اثر القيام بنحو 1325 زيارة ميدانية لعدد من نقاط بيع المنتوجات الغذائية والفلاحية بالجملة والتفصيل والمحلات المفتوحة للعموم بالجهة، وفق ما ذكره، اليوم السبت، المدير الجهوي للتجارة، فتحي خضاورية.

وأوضح خضاورية، في تصريح لـ(وات)، أن المخالفات شملت التجاوزات الحاصلة في مجال الترفيع في الاسعار والممارسات الاحتكارية وشفافية المعاملات التجارية والميترولوجيا القانونية والجودة والتلاعب بالمواد المدعمة في قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية واللحوم الحمراء والاسماك والدواجن، وايضا مواد التنظيف والمخابز والمطاعم ومحلات بيع المرطبات.

وتمكنت الفرق الرقابية خلال نفس الفترة، كذلك، من حجز 01 طن و248 كلغ من الارز و5 اطنان من دقيق السميد و424 كلغ من السكر و2 اطنان و750 كلغ من دقيق الفارينة و630 علبة تبغ و1300 كلغ من الزبدة، بسبب الترفيع في الاسعار والتلاعب بالمواد المدعمة وعدم مطابقة بعض المنتوجات للمواصفات، الى جانب وجود منتوجات مجهولة المصدر، حسب ذات المصدر.

وقامت فرق المراقبة الاقتصادية في الاونة الاخيرة، بمداهمة محلين لبيع المواد الغذائية بالجملة بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية باريانة ووحدات الحرس الوطني بالمنيهلة، وحجز كميات هامة من المواد الغذائية والمدعمة وذلك من اجل الاخلال بتراتيب الدعم ومخالفات اقتصادية متنوعة .

ونفذت، الفرق اللرقابية، أيضا، حملة مراقبة لعدد من الطرقات بمناطق أريانة المدينة وبرج الوزير وسيدي صالح بسكرة، اسفرت عن حجز حوالي 15 طنا من الغلال تم ضخها بسوق الجملة ببئر القصعة من ولاية بن عروس، في اطار التصدي لظاهرة بيع المنتوجات الفلاحية خارج مسالك التوزيع القانونية.