سوسة: 7 حالات وفاة و117 إصابة بفيروس “كورونا” يومي الاحد والاثنين الفارطين

سجّلت ولاية سوسة، يوم الأحد الفارط وأمس الاثنين، 7 حالات وفاة بفيروس “كورونا”، الى جانب 117 إصابة جديدة بالفيروس، وفق ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للصحة في آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة.

وارتفعت وفق التحيين الأخير، حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بهذه الفيروس بالجهة، إلى 284 وفاة منذ بداية الجائحة، منها 276 حالة وفاة تم تسجيلها منذ إعادة فتح الحدود في جوان الماضي.

وسجّلت ولاية سوسة، خلال اليومين الأخيرين، كذلك، 117 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد من جملة نتائج تحليل 430 عينة وردت عن مخابر الجهة، بما يرفع اجمالي الإصابات الى 8680 إصابة منذ ظهور الوباء، منها 8591 إصابة منذ إعادة فتح الحدود، علما وان 7048 شخصا تعافوا من الفيروس، بينما لازال 1267 آخرون حاملون للفيروس.

ويقيم، الى غاية امس الاثنين، 76 مصابا بـ”كوفيد 19″ بمستشفيات سوسة العمومية والمصحات الخاصة، من بينهم 24 في حالة إنعاش، الى جانب 20 مصابا من ولايات أخرى.