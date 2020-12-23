عاجل: حياة عمري توجّه رسالة الى رئيس الحكومة و تطالب بغلق وزارة البيئة فورا

أكّدت النائب عن حركة النهضة حياة عمري أنه يتمّ الآن عمليات اتلاف وثائق ا هامة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التابعة لوزارة البيئة والشؤون المحلية.

ونشرت عمري تدوينة على صفحتها الرسميّة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عنونتها بـ”رسالة الى رئيس الحكومة” طالبته من خلالها بغلق الوزارة مشيرة أن الوثائق التي يتم اتلافها تمثل قرائن جدية على جرائم و تجاوزات مرتبطة بملفات بيئية قد تكون لها علاقة بملف توريد النفايات و غيرها من الملفات و يتورط فيها عديد كبار المسؤولين الذين مروا على هذه الوزارة.

وفي ما يلي نص التدوينة:

رسالة عاجلة الى السيد رئيس الحكومة :

أمر #غلق_وزارة_البيئة_وAnged_والوكالة_الوطنية_لحماية_المحيط_واجب

جريمة تحدث الآن في وزارة البيئة و بالمؤسسات التابعة لها

علمنا من مصادر موثوقة عن عمليات إتلاف لوثائق هامة تمثل قرائن جدية على جرائم و تجاوزات مرتبطة بملفات بيئية قد تكون لها علاقة بملف توريد النفايات و غيرها من الملفات و يتورط فيها عديد كبار المسؤولين الذين مروا على هذه الوزارة.

دعوة للنيابة العمومية تونس 1 للتحرك و إيقاف المهزلة للافلات من العقاب .

دعوة للاعلام لمتابعة و فضح ما يحدث.