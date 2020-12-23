وزارة الصحة : 38 حالة وفاة و 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاربعاء، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع الى 4275 حالة وفاة بعد تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، وذلك إلى غاية يوم 22 ديسمبر الجاري على الساعة 11 ليلا.

وذكرت الوزارة أنه تم بهذا التاريخ تسجيل 1677 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 5729 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 97 الفا و 26 شخصا من بين 125 الف حالة حاملة للفيروس.

وأضافت الوزارة، في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 6332 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 308 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 98 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 مطلع مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.