نشرة السادسة مساء حول تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية المنستير

ارتفع إجمالي الوفيات بفيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير منذ شهر سبتمبر الفارط، إلى 171 وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، والإصابات إلى 7080 إصابة، منها 143 إصابة جديدة، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.

في المقابل، سجلت الجهة 25 حالة تعاف جديدة من الفيروس، ليتطور مجموع حالات الشفاء إلى 5564 حالة، في حين مازالت 1345 حالة حاملة لفيروس “كورونا”، من بينها 90 حالة مقيمة بمستشفيات بولاية المنستير.

ولاية سوسة

سجّلت ولاية سوسة، أمس الاربعاء، 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 290 حالة وفاة، وفق آخر تحيين للادارة الجهوية للصحة بسوسة.

وأوضح التحيين أن نتائج 370 تحليلا اجري أوّل أمس الثلاثاء أظهرت 101 حالة إصابة جديد، ارتفع معها مجموع الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 8880 حالة منها 8791 حالة منذ تاريخ إعادة فتح الحدود.

واستقر، وفق التحيين الأخير، مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى في حدود 7048 حالة، في حين بلغ مجموع الحالات النشطة 1461 حالة.

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الخميس، 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا “المستجد”، مقابل 113 حالة تعاف من الفيروس، ليرتفع اجمالي الإصابات الى 3038 اصابة وحالات التعافي الى 2467 حالة، في حين استقر عدد الوفيات في حدود 183 حالة، وفق المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور.

وانطلقت اليوم حملة جديدة للتقصي عن الفيروس باستعمال الاختبارات السريعة، ستتواصل طيلة 3 أيام في منوبة والدندان.

ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 6 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب رصد 366 إصابة إضافية من مجموع 945 تحليلا منجزا، مقابل 104 حالات شفاء، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الخميس.

وارتفع بناء على هذه المعطيات الجديدة عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 267 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية المثبتة مخبريا إلى 10 آلاف و690 حالة وعدد المتعافين إلى 7942 شخصا، في حين بلغ عدد التحاليل المنجزة إلى حد الآن 42438 تحليلا.

ولاية القصرين

إرتفع إجمالي الوفيات جراء وباء “كوفيد 19” بولاية القصرين، اليوم الخميس، إلى 159 حالة وفاة عقب تسجيل الجهة لحالة وفاة، مساء أمس الاربعاء.

وتطور بدوره إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بدء انتشار الجائحة إلى غاية اليوم، إلى 3492 اصابة، بعد رصد 70 إصابة جديدة بالفيروس، بين مساء أمس الاربعاء وصباح اليوم الخميس، على إثر صدور نتائج 187 تحليلا مخبريا.

وارتفعت حالات الشفاء ارتفعت إلى 2671 حالة شفاء، مقابل 662 حالة نشطة.

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد اليوم الخميس حالتي وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 27 حالات شفاء.

وارتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بالجهة الى 2307 حالة اصابة من بينها93 حالة وفاة، كما ارتفع عدد حالات الشفاء الى 1753 حالة.

ولاية المهدية

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ350 عيّنية، صدرت الخميس، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنته الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.

وكشفت نفس التحاليل عن تعافي 61 مصابا ليرتفع عدد حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 2184 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ 8 مارس المنقضي تاريخ ظهور أول إصابة، 3146 منها 85 حالة وفاة و877 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية مكتب نابل

سجّلت ولاية نابل اليوم الخميس حالة وفاة جديدة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 239 حالة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة بنابل.

كما تم تسجيل 131 حالة إصابة محلية جديدة بالفيروس وذلك على إثر إجراء 440 تحليلا مخبريا من طرف المخابر العامة والخاصة المرخص لها للتقصي حول فيروس كورونا

ويرتفع بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 8239 حالة من بينها 1188 حالة لا تزال حاملة للفيروس و 6817 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد

ولاية تطاوين

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال 24 ساعة الماضية حالتي وفاة بفيروس كورونا ما رفع عدد ضحايا هذه الجائحة منذ اعادة فتح الحدود اواخر جوان الماضي الى 96 حالة.

كما سجلت 33 إصابة جديدة وبذلك ارتفع عدد المصابين بهذا الفيروس منذ اواخر شهر جوان الماضي الى 1279 مصابا اضافة الى 38 اصابة سجلت في الموجة الاولى خلال فصل الربيع الماضي.

ويخضع 187 مصابا الان للحجر الصحي الذاتي في منازلهم كما يخضع 10 مصابين للعلاج والمراقبة.

ولاية قبلي

سجّلت الجهة 3 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 116 حالة منها 115 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط .

وتمّ أيضا تسجيل 22 حالة جديدة مؤكدة ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الاصابة المسجلة منذ اكتشاف أول إصابة الى اليوم الى 2883 حالة منها 2772 حالة تم تسجيلها خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس منها 115 حالة وفاة و 2415 حالة تعاف فيما لا تزال 242 حالة نشطة.