تطاوين : تسجيل حالتي وفاة و33 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال 24 ساعة الماضية حالتي وفاة بفيروس كورونا واحدة في معتمدية تطاوين الشمالية والثانية في غمراسن ما رفع عدد ضحايا هذه الجائحة منذ اعادة فتح الحدود اواخر جوان الماضي الى 96 حالة 41 حالة منها في تطاوين الشمالية و24 في غمراسن و17 في تطاوين الجنوبية و 5 حالات في بني مهيرة و3 حالات في البئر الاحمر وحالتين في كل من ذهيبة ورمادة والصمار اضافة الى وفاة مسنة خلال الموجة الاولى في شهر مارس الماضي.

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة وفق ما نشرته الادارة الجهوية للصحة في تحيينها للوضع الوبائي لفيروس كورونا اليوم الخميس 33 اصابة جديدة عشرة منها في تطاوين الشمالية وست في تطاوين الجنوبية وست في غمراسن وخمس إصابات في الصمار وخمسة في رمادة وحالة في البئر الاحمر وبذلك ارتفع عدد المصابين بهذا الفيروس منذ اواخر شهر جوان الماضي الى 1279 مصابا اضافة الى 38 اصابة سجلت في الموجة الاولى خلال فصل الربيع الماضي.

ويخضع 187 مصابا الان للحجر الصحي الذاتي في منازلهم كما يخضع 10 مصابين للعلاج والمراقبة الطبية ستة منهم في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين واثنان في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن واثنان اخران في المستشفيات والمصحات خارج الولاية.

هذا وكان المجلس الجهوي بتطاوين قد اعلن خلال هذا الاسبوع عن طلب عروض لاقتناء تجهيزات طبية ومخبرية ومكتبية واعلامية وتجهيزات الاشعة والاثاث الطبي لقسم كوفيد-19 المنجز ببادرة من المجتمع المدني والذي انتهت اشغال بنائه بحوالي خمسمائة الف دينار في انتظار تجهيزة بما قيمته حوالي نصف مليون دينار والشروع في استغلاله بداية العام القادم.