كلب شرس يهاجم أم و رضيعتها ويخلّف لهما اصابات خطيرة.. و هذا ما تقرّر في حق صاحبه

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، بطاقة ايداع بالسجن في حقّ شابّ من أجل تهمة “تهييج كلب شرس على عامّة الناس”، بعد إلحاق أضرار برضيعة استوجبت ايواءها بالمستشفى، وفق ما أكّده مصدر أمني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وفي التفاصيل فإن كلب من نوع “بارجي مالينوا” تجهّم أمس الخميس على امراة كانت تنتظر ابنها امام مدرسة ابتدائية وبحضنها رضيعة، مما تسسبت الحادثة في اصابة رضيعتها بأضرار كبيرة، تطلبت ايواءها بالمستشفى.

وقد تدخل اعوان فرقة الشرطة العدلية وقاموا بايقاف صاحب الكلب البالغ من العمر 33 عاما ، والاحتفاظ به بعد استشارة النيابة العمومية وفق ذات المصدر.