المنستير: احباط عملية هجرة غير نظامية نحو سواحل إيطاليا وإيقاف 11 شخصا أصيلي الجهة

تمكنت فجر اليوم الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس البحري بالمنستير من إحباط عملية هجرة غير نظامية لمجموعة 11 من الشبان أصيلي ولاية المنستير نحو السواحل الايطالية وفق ما ذكره لــ(وات) مصدر أمني مسؤول.

وأوضح نفس المصدرأنّ الوحدات العائمة حجزت مركبا في عرض البحر كان على متنه 11 شخصا أصيلي إحدى معتمديات الجهة تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و35 سنة من بينهم شخصان صادرة في شأنهما مناشير تفتيش لفائدة القضاء ووقع بعد استشارة النيابة العمومية تحرير محضر وإيقاف هذه المجموعة من الأشخاص وإحالتهم على النيابة العمومية بالمنستير.