هام-نشرة متابعة: الرصد الجوي يحذر من تقلبات جوية نهاية الاسبوع..

صنف المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات باجة، جندوبة، الكاف، سليانة والقصرين، ضمن اللون البرتقالي في خارطة اليقظة ما يعني درجة انذار عالية نظرا للثلوج المتوقعة بالمرتفعات الغربية اولا، وللامطار الرعدية التي قد تكون غزيرة احيانا بأقصى الشمال الغربي ثانيا.

كما جاءت بقية ولايات الجمهورية في تصنيف اللون الاصفر الذي يعني ضرورة الانتباه وتوخي الحذر اثناء ممارسة الانشطة اليومية.

وذكّر المعهد في نشرة متابعة، بان الأجواء ستكون شتوية خالصة نهاية الأسبوع وأن فاعلية التقلبات تبدأ من الليلة.

وسيتم تسجيل انخفاض ملحوظ في الحرارة إضافة إلى هبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية حيث تتجاوز سرعتها مستوى 60 كلم/س.