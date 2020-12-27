قابس: تسجيل 05 حالات وفاة و98 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

افاد منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بأنه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 05 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالفيروس في الولاية الى 138 حالة.

وبين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 243 تحليلا، أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا”، وأن 98 من هذه التحاليل وردت نتيجتها ايجابية، واشار إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع الى 22 إصابة بقابس الجنوبية، و21 إصابة بقابس المدينة، و19 إصابة بالحامة، و13 إصابة بوذرف، و11 اصابة بمطماطة الجديدة، و06 إصابات بقابس الغربية، و04 إصابات بغنوش، وإصابتين (02) بمارث.

وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 3765 شخصا من بين 4838 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 1068 حالة من بينها 339 حالة بقابس الجنوبية و261 حالة بقابس المدينة و116 حالة بالحامة و106 حالات بمارث و59 حالة بمطماطة الجديدة.