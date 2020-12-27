تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية المهدية

سجلت ولاية المهدية اليوم الأحد، 84 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد (من جملة 296 عينة تحليل)، توزعت الى 37 إصابة بالمهدية، و32 اصابة بالجم، و6 اصابات بقصور الساف، و5 اصابات بالشابة، و4 إصابات بالسواسي، ما يرفع اجمالي الاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 3373 اصابة منها 86 حالة وفاة و2342 حالة شفاء بعد تسجيل 55 حالة تعاف جديدة.

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الاحد، 38 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و56 حالة شفاء ، و3 حالات وفاة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 3283 اصابة منها 188 حالة وفاة و2710 حالة شفاء، فيما ينخفض عدد الحالات التي لازالت حاملة للفيروس (الحالات النشيطة) الى 388 حالة، منها 385 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي، و 3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الأحد، حالتي وفاة و48 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 16 حالات شفاء، وبذلك يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار الجائحة الى 2432 إصابة مؤكدة من بينها 99 حالة وفاة و1793 حالة شفاء.

ولاية بنزرت

بلغ إجمالي الاصابات بفيرس “كورونا” بالجهة الصحية ببنزرت منذ بداية الجائحة وحتى يوم أمس السبت 3727 حالة شفي منها 3353 شخصا ولايزال 165 شخصا حاملا للفيروس.

وسُجّل اعلى عدد اصابات في شهر اكتوبر الفارط بـ 1792 اصابة وسجل ادنى عدد في شهر جويلية المنقضي بـ 8 حالات، بينما بلغ عدد حالات الاصابة في صفوف الاطار الطبي وشبه الطبي 611 حالة اصابة توفي من بينهم 3 اطارات ، ولايزال حاليا 9 فقط حاملين للفيروس.

هذا وبلغ اجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس “كورونا”، بعد اجراء تدقيق شامل مع المرصد الوطني للامراض السارية والمستجدة، 229 حالة وفاة تتوزع زمنيا على حالة وحيدة قبل فتح الحدود في جوان المنقضي و7 حالات خلال شهر سبتمبر و100حالة خلال شهر اكتوبر و88حالة خلال شهر نوفمبر، و33 حالة منذ بداية الشهر الجاري.

ولاية زغوان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في ولاية زغوان إلى 1792 حالة، وذلك على إثر تسجيل 42 إصابة جديدة، اليوم الأحد، أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية.

هذا وقد شهد نسق الإصابات تصاعدا ملحوظا خلال الفترة الأخير، حيث تم تسجيل211 حالة في الأيام الثلاثة الماضية دون اعتبار 25 حالة تم رصدها يوم أمس السبت عن طريق التحاليل السريعة بمنطقة بوسليم من معتمدية زغوان.

ولاية قبلي

سجلت ولاية قبلي 3 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد و42 حالة اصابة محلية جديدة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة المسجلة منذ ظهور الوباء الى2957 حالة (2846 حالة تم تسجيلها بعد فتح الحدود في جوان المنقضي) منها 125 حالة وفاة (منها حالة واحدة فقط قبل إعادة فتح الحدود) و 2483 حالات تعافي فيما لا تزال حاليا 239 حالة نشطة.