توزر: انطلاق اليوم المفتوح لصيانة المؤسسات التربوية وتجميلها

أعطت المندوبية الجهوية للتربية بتوزر صباح اليوم الأربعاء، إشارة انطلاق اليوم المفتوح لصيانة المؤسسات التربوية وتجميلها في معهد الشابي واعداديتي حي السلام والشقراطسي بمدينة توزر، علاوة على اختيار مؤسستين تربويتين في كل معتمدية لانطلاق البرنامج، وفق المندوبة الجهوية للتربية نعمة المازني.

وسيكون هذا اليوم مفتوحا طوال السنة الدراسية، يشارك فيه نسيج الجمعيات العاملة في المجال البيئي ومجال النظافة، وهو عبارة عن حملة متواصلة للتحسيس والتوعية والتوقي ضد الأوبئة وغرس ثقافة التطوع والنظافة والانتماء لدى تلاميذ المؤسسات التربوية، وفق توضيح ذات المصدر ل(وات).

كما شمل برنامج هذا اليوم في افتتاحه معهد واعدادية حزوة والمدرسة الابتدائية السني بنفطة ومدرسي الحامة القرية وحامة الجريد على أن تتواصل تدخلات الحملة في باقي المؤسسات التربوية طيلة الفترة القادمة، من خلال أشغال صيانة بعض القاعات وتنظيف القاعات وساحات المؤسسات التربوية وتعقيمها وتنفيذ برامج تحسيسية تخص بالأساس الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.

وأكدت مجموعة من الجمعيات المشاركة في اليوم المفتوح استعدادها للمشاركة في مختلف حملات التنظيف والتعقيم التي ستشهدها المؤسسات التربوية من بينها جمعية متطوعي الحماية المدنية وجمعية حلبة للبيئة والتنمية وجمعية التطوع في خدمة البيئة وجمعية الازدهار للتنمية.

وشددت الجمعيات المشاركة على ضرورة التنسيق المحكم بينها وبين إدارة المؤسسات التربوية وخاصة نوادي الصحة والبيئة من أجل أن يكون التدخل ناجعا خصوصا فيما يتعلق بعمليات التعقيم التي يجب أن تكون بشكل مسبق دون انتظار تسجيل إصابات بعدوى فيروس “كورونا” في الوسط المدرسي حتى تتم برمجة حملات للتعقيم.