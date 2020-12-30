طبيب تونسي مقيم بسويسرا يتبرع بتجهيزات طبية متطورة لفائدة وزارة الصحة

استقبل وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي مساء اليوم الإربعاء، الطبيب التونسي المقيم بسويسرا الدكتور ناجح فرح الذي يبادر للمرة الثالثة بتقديم 7 حاويات بها مجموعة من التجهيزات الطبية المتطورة لفائدة عدد من المستشفيات العمومية وذلك مساهمة منه في دعم جهود الدولة لمجابهة جائحة كوفيد-19.

وتشمل هذه التبرعات أسرة الإنعاش والأكسجين بالإضافة إلى كميات من المستلزمات الطبية لفائدة عدد من المؤسسات الاستشفائية العمومية، حسب ما جاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة عبر شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك “.

وقد عبر الوزير بالمناسبة عن تقديره لهذه المبادرة التضامنية التي تؤكد مجددا إعتزاز التونسيين المقيمين بالخارج بوطنهم ورغبتهم الصادقة في خدمته ومزيد تطويره.

ويذكر أن الدكتور ناجح فرح كان سبق أن بادر بتقديم هبة مماثلة خلال الصائفة الماضية تتمثل في 31 حاوية إلى جانب 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة الجهة الصحية بتوزر