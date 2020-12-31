أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إقليم سوسة الشمالية بحمام سوسة، أنه سيتم يوم الأحد 3 جانفي 2021 قطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال بالمناطق التالية:
* أكودة : منطقة حاتم- نهج 2 مارس- وادي العروق-المنطقة الصناعية
*حمام سوسة : الحمادة الكبيرة- منطقة مارس-البحارير-وادي الحمام
*كندار : مدينة كندار وضواحيها
وأضافت الشركة أنه سيقع إرجاع الكهرباء دون سابق إعلام حسب انتهاء الأشغال.
الستاغ تحذر: انقطاع الكهرباء بهذه المناطق يوم الأحد..
أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إقليم سوسة الشمالية بحمام سوسة، أنه سيتم يوم الأحد 3 جانفي 2021 قطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال بالمناطق التالية: