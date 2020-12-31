الستاغ تحذر: انقطاع الكهرباء بهذه المناطق يوم الأحد..

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إقليم سوسة الشمالية بحمام سوسة، أنه سيتم يوم الأحد 3 جانفي 2021 قطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال بالمناطق التالية:

* أكودة : منطقة حاتم- نهج 2 مارس- وادي العروق-المنطقة الصناعية

*حمام سوسة : الحمادة الكبيرة- منطقة مارس-البحارير-وادي الحمام

*كندار : مدينة كندار وضواحيها

وأضافت الشركة أنه سيقع إرجاع الكهرباء دون سابق إعلام حسب انتهاء الأشغال.