تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية، 06 وفيات و380 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد من مجموع 1179 تحليلا، وفق ما كشفت عنه اليوم الخميس الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.

وارتفعت بذلك الوفيات إلى 303 حالات والحالات الإيجابية إلى 12222 حالة في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس 9063 شخصا.

ولاية بنزرت

أفاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، ان الجهة الصحية ببنزرت سجلت وفاة 237 شخصا بفيروس “كورونا” المستجد منذ بداية انتشار الجائحة وحتى يوم أمس الأربعاء.

وبلغ العدد الجملي للمصابين خلال ذات الفترة، 3934 مصابا، شفي منهم 3405 أشخاص، فيما لا يزال 290 شخصا حاملون للفيروس.

ولاية الكاف

سجّلت ولاية الكاف، اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، و22 إصابة إضافية بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 123 حالة وفاة، والإصابات إلى 3767 إصابة منذ بداية انتشار الوباء.

وجاءت هذه النتائج بعد صدور التحاليل المخبرية التي أجريت على 81 عينة بتاريخ 29 ديسمبر الجاري.

وأضاف، أن عدد حالات التعافي من المرض ارتفع إلى 3450 حالة، في المقابل، يقيم 35 مصابا في المستشفيات، من بينهم 7 أشخاص في اقسام الانعاش، فيما لايزال 314 شخصا في الحجر الصحي.

ولاية زغوان

سجّلت ولاية زغوان، اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالجهة إلى 87 حالة.

وتمّ كذلك رصد 15 إصابة إضافية بالفيروس على إثر القيام بتحاليل مخبرية لـ31 عينة، بلغ بموجبها العدد الجملي للإصابات في الجهة 1942 إصابة.

ولاية أريانة

سجّلت ولاية أريانة، خلال اليومين الفارطين (من 29 الى 31 ديسمبر الجاري)، 4 وفيات جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالجهة الى 204 حالات، الى جانب تسجيل 202 اصابة جديدة بالفيروس، ما رفع إجمالي الاصابات الى غاية اليوم الخميس، الى 5250 اصابة، منها 5164 اصابة محلية و86 اصابة مستوردة، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة.

يذكر أن الجهة، سجلت منذ منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، 1319 اصابة مؤكدة بالفيروس، منها 1311 اصابة محلية، و08 اصابات مستوردة.

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، حالتي وفاة و49 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 23 حالة شفاء، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، محمد الزاهر الأحمدي، لـ”وات”.

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد الى 2641 إصابة مؤكدة، من بينها 106 حالات وفاة، و1883 حالة شفاء.

ولاية قبلي

ذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، اليوم الخميس، انه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء الى اليوم، إلى 132 حالة، منها 131 حالة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.

وتمّ أيضا تسجيل 80 إصابة جديدة بالفيروس من بين نتائج العينات التي وردت، مساء أمس الاربعاء، ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات المسجلة بالجهة منذ اكتشاف اول حالة اصابة بفيروس “كورونا” بقبلي الى اليوم، الى 3086 إصابة، منها 2975 إصابة تم تسجيلها موفى جوان الفارط، على إثر إعادة فتح الحدود

ولاية المهدية

سجلت ولاية المهدية، الخميس، 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية لـ399 عينة.

وتعافي، وفق البيان اليومي للإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، 39 مصابا بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 2534 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات، منذ 8 مارس 2020 تاريخ ظهور أول إصابة، 3605 إصابات منها 94 حالة وفاة و977 حالة نشطة (حاملة للفيروس)

ولاية تطاوين

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين في تحيينها اليوم الخميس للوضع الوبائي لفيروس كورونا اربع وفيات ليرتفع العدد الجملي لضحايا هذه الجائحة الى 103 وفيات 42 .

كما سجلت 38 إصابة جديدة تتوزع في حين يخضع 289 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم كما يخضع تسع مصابين للعلاج والمراقبة الصحية بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين وستة مصابين اخرين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية