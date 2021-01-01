تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية?منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الجمعة،حالتي وفاةجراء الإصابة بفيروس “كورونا” بطبربة والجديدة، إلى جانب رصد 52 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 3662 اصابة منها 202 حالة وفاة، و 2723 حالة شفاء، كما ارتفع عدد الحالات النشيطة خاصة بعد التقصي باستعمال الاختبارات السريعة إلى 737 حالة نشيطة منها 734 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس، اليوم الجمعة، 5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب 368 إصابة جديدة، مقابل تعافي 163 حالة، (من جملة 1109 تحاليل)، ليرتفع بذلك العدد الجملي لحاملي الفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 12590 حالة منها 308 حالات وفاة و9226 حالة شفاء، وذلك آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة صادر اليوم عن الإدارة الجهوية للصحة.

ويبلغ حاليا عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة 14 حالة، مقابل 82 حالة مقيمة بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس و79 حالة تقيم بالمصحات الخاصة.

ولاية المنستير

سجلت ولاية المنستير، حسب الحصيلة الأخيرة المحيّنة مساء أمس الخميس، 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد و127 إصابة جديدة و35 حالة شفاء لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 186 وفاة و7940 إصابة و5879 حالة تعاف.

وشملت الإصابات الجديدة كلّ معتمديات ولاية المنستير وتوزّعت إلى 30 إصابة بالمنستير، و22 إصابة بطبلبة، و16 إصابة بجمال، و12 إصابة بقصر هلال، و10 إصابات ببنبلة، و8 إصابات بالبقالطة، و8 إصابات بالوردانين، و8 إصابات بالمكنين، و5 إصابات إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات بقصيبة المديوني، وإصابتين بزرمدين، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة بالساحلين، وإصابة واحدة غير محدد مكانها .

وتعدّ ولاية المنستير حاليا 1875 حالة حاملة للفيروس، و5086 شخصا في الحجر الصحي الذاتي أو الحجر الصحي الاجباري في حين أكمل منذ مارس 2020 وإلى غاية 31 ديسمبر 2020 جملة 37 ألفا و79 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي أو فترة الحجر الصحي الاجباري .

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد و42 إصابة جديدة مقابل 37 حالة شفاء، وبذلك يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار الجائحة الى 2683 إصابة مؤكدة من بينها 108 حالات وفاة و1920 حالة شفاء.

ولاية مدنين

سجلت ولاية مدنين، أمس الخميس، رقما قياسيا في عدد الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس “كورونا”، حيث تم رصد 9 حالات وفاة ارتفع معها إجمالي الوفيات بالجهة منذ ظهور الجائحة الى 154 حالة وفاة منها 5 وفيات قبل إعادة الحدود، وارتفع كذلك إجمالي عدد الاصابات بفيروس “كورونا” بالجهة الى 3718 حالة بتسجيل 66 اصابة محلية جديدة توزعت جغرافيا إلى 18 اصابة بمعتمدية حومة السوق كشفتها حملة التقصي المجاني التي شملت 100 شخص يوم امس في اطار برنامج عزيمة، و14 اصابة ببن قردان، و12 اصابة بجرجيس، و8 اصابات بمدنين الشمالية، و7 بميدون، و4 اصابات بمدنين الجنوبية، و3 ببني خداش.

وتضمنت الاصابات الجديدة 3 اصابات لاعوان صحة و3 إصابات لتلميذ وامني واطار تربوي، ليرتفع بذلك عدد المصابين في القطاع الصحي الى 167 اصابة، وفي صفوف التلاميذ الى 151 اصابة، و64 في صفوف الاطارات التربوية، و62 من بين الأمنيين منذ ظهور الوباء.

ورصدت الجهة اصابتين وافدتين من ليبيا، و91 حالة شفاء توزعت إلى 23 حالة شفاء بمدنين الجنوبية و18 بحومة السوق و17 بكل من بن قردان وجرجيس و10 بمدنين الشمالية و4 حالات شفاء بميدون وحالة شفاء واحدة بكل من اجيم وبني خداش، وتطور معها عدد حالات الشفاء الجملية منذ ظهور الجائحة الى 2755 حالة شفاء.