باجة-كوفيد 19: ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 2974 حالة بعد تسجيل 10 اصابات جديدة

أثبتت التحاليل الفيروسية التي أجريت أمس الجمعة بمخابر القطاع العمومي اصابة 10 اشخاص بفيروس “كورونا” المستجد بباجة موزعين على مدينة باجة (4 حالات)، وتبرسق (حالتان)، وعمدون (حالتان)، ومجاز الباب (حالة واحدة)، ونفزة (حالة واحدة).

وباحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية جائحة “كورونا” بالجهة الى 2974 حالة منها 89 حالة وفاة، علما وأن الجهة لم تسجل امس الجمعة اية حالة وفاة

هذا وعرفت نسبة الشفاء من الفيروس ارتفاعا طفيفا حيث وصلت الى 89,50 بوصول عدد المتعافين الى2662 شخصا حسب احصائيات تحصلت عليها “وات” من الادارة الجهوية للصحة بباجة.