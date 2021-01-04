توننداكس يتراجع بنسبة 1ر1 بالمائة في ختام حصة الإثنين

أنهت بورصة تونس، معاملات حصة الإثنين، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 1ر1 بالمائة عند مستوى 14ر6808 نقطة، وسط حجم تداول جملي بلغ 4ر4 مليار دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم شركة تأمينات مغربية قائمة الارتفاعات مسجلا ارتفاعا بنسبة 35ر4 بالمائة (60 د) مع حجم تبادلات بقيمة 500 ألف دينار، متبوعا بسهم الشركة العصرية للخزف الذي تحسن سعره بنسبة 4 بالمائة (040ر1 د).

وتراجع، في المقابل، سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي 4ر4 بالمائة (310ر1 د)، كما انخفض سهم شركة صنع المشروبات بتونس بنسبة 1ر1 (800ر18 د)، مع حجم تبادل بقيمة 493 ألف دينار.