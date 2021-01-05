نابل: 7 معتمديات مصنفة حمراء بسبب الانتشار الكبير لفيروس “كورونا” المستجد

كشف والي نابل، محمد رضا مليكة، أن 7 معتمديات مصنفة كمناطق حمراء بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد، وهي معتمديات نابل، والحمامات، ودار شعبان الفهري، وقرمبالية، وبني خيار، وقربة، وقليبية.

وأكد الوالي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ(وات)، عقب انعقاد خلية الأزمة في إطار اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمقر الولاية، خطورة الوضع الصحي بالجهة بسبب ارتفاع حالات الإصابة، مبينا أن عمليات التقصي السريع للفيروس أثبتت ان نسبة التحاليل الإيجابية ناهزت الـ35 بالمائة.

وأبرز، خطورة المؤشرات الصحية في الأيام الأخيرة، حيث ناهز عدد الحالات النشطية التي لاتزال حاملة للفيروس 1600 إصابة، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإيواء بمختلف المؤسسات الصحية بنسبة 75 بالمائة، وتسجيل 271 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وجدّد مليكة، الدعوة لكافة المواطنين لمزيد توخي الحذر والالتزام بإجراءات الوقاية، ومنها بالخصوص ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي، مشيرا إلى أن عقوبات صارمة تنتظر مخالفي إجراءات الوقاية الصحية.