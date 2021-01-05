المنستير/كورونا: حالتا وفاة و40 إصابة و93 حالة شفاء جديدة

أفاد المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة، بأنّه تم، حسب آخر حصيلة محيّنة الإثنين 4 جانفي الجاري على الساعة الثامنة مساء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد و40 إصابة جديدة و93 حالة تعاف، ليتطور المجموع منذ مارس 2021 وإلى غاية 4 جانفي 2021 إلى 192 وفاة، و8324 إصابة، و6088 حالة شفاء.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات، وفق ما صرح به حمودة الببة مساء اليوم الثلاثاء ل”وات”، إلى 21 إصابة بالمنستير، و7 إصابات بقصر هلال، و4 إصابات بالبقالطة، وإصابتين بالمكنين، وإصابتين بطبلبة، وإصابتين بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة بالساحلين، وإصابة واحدة بجمال.

واستكمل منذ مارس 2020 وإلى غاية 4 جانفي الجاري مجموع 38 ألفا و595 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي أو الاجباري أو المتابعة الصحية، في الوقت الذي تعدّ فيه الجهة حسب آخر حصيلة محينة 2044 حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد، و5106 من الأشخاص في الحجر الصحي الذاتي.

وبلغ مجموع اختبارات تقصي فيروس كورونا المستجد خلال ذات الفترة 35 ألفا و588 اختبارا منها 306 اختبارات جديدة.

وسجل المركز الوطني لحاملي “الكوفيد 19” بالمنستير، حسب ذات الحصيلة، تراجعا ملحوظا في عدد المقيمين به، مقارنة بفترة انطلاقه خلال أفريل 2020. وتوجد بالمركز الجهوي لحاملي “الكوفيد19” بالمنستير 61 حالة وفي المركز الميداني بالجهة 16 حالة وفق حمودة الببة.