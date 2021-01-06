بورصة تونس تنهي حصة الأربعاء على تراجع بنسبة 37ر0 بالمائة

أنهت بورصة تونس معاملات حصة الأربعاء على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 37ر0 بالمائة عند مستوى 79ر6742 نقطة وسط حجم تداول جملي بلغ 3ر4 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة قائمة الارتفاعات، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2ر4 بالمائة (990ر20 د). كما ارتفع سهم تأمينات مغربية بنسبة 5ر2 بالمائة (62 د).

في المقابل انخفض سهما ” سلكوم” ومجموعة تواصل القابضة بذات النسبة 4ر4 بالمائة وبلغ سعرهما على التوالي (730ر4 د) و(660ر0 د).

وبدا سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة الأكثر ديناميكية إلا أنه أنهى الحصة في المنطقة الحمراء متراجعا بنسبة 2 بالمائة (510ر2 د).