البنك المركزي: تراجع العائدات السياحيّة بنسبة 64 بالمائة خلال سنة 2020

تراجعت العائدات السياحيّة المتراكمة بنسبة 64 بالمائة لتصل قيمتها الى 2 مليار دينار، على امتداد سنة 2020، مقابل 6ر5 مليار دينار سنة 2019، وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي، الخميس.

وتطورت عائدات العمل المتراكمة نقدا بنحو 11 بالمائة لتبلغ 7ر5 مليار دينار، في حين تقلصت خدمة الدين الخارجي المتراكمة بحوالي 9 بالمائة لتستقر في حدود 4ر8 مليار دينار.

وتراجع مؤشر “توننداكس” ليمر من 6919 نقطة، يوم 7 جانفي 2020، الى 6721 نقطة في الفترة نفسها من سنة 2021.

وأفاد البنك المركزي، وفق المؤشرات ذاتها، أن مدخرات تونس من العملة الصعبة ناهزت 1ر23 مليار دينار، يوم 7 جانفي 2021 ، أي مايعادل 162 يوم توريد.