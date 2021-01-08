بورصة تونس تقفل حصة الجمعة في المنطقة الخضراء

اقفلت بورصة الاوراق المالية بتونس معاملات، الجمعة، في المنطقة الخضراء ليرتفع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 32ر0 بالمائة ويبلغ مستوى 51ر6743 نقطة وسط حجم تبادل جملي بقيمة 4ر4 مليون دينار، حسب الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وعاد افضل اداء الى سهم شركة “ادوية” ليرتفع سعره بنسبة 2ر5 بالمائة (680ر4 دينار) مع حجم تبادل بنحو 317 ألف دينار. واتجه سهم “سلكوم” صعودا بنسبة 9ر2 بالمائة (630ر4 د) دون تحقيق اي تبادل للأسهم.

وتكبد سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة أكبر الخسائر، خلال هذه الحصة، لتنخفض قيمته بنسبة 9ر5 بالمائة (360ر2 د).

وتدحرج سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 3ر2 بالمائة (270ر1 د) مع تحقيق حجم تبادل ضئيل لم يتجاوز 5 آلاف دينار.

وأضفت شركة “لان دور” حركية على الحصة لتستحوذ على 552 ألف دينار من حجم التبادل الجملي وتحسن بذلك سهمها بنسبة 7ر0 بالمائة (400ر7 د).