عاجل: 69 وفاة مع تسجيل أعلى رقم يومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا (3074) حالة..

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 10 جانفي الجاري، وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 69 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد ـ19، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 5284 وفاة.

كما تم في التاريخ ذاته، تسجيل 3074 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك إثر إجراء 12334 تحليلا مخبريا. ويعد هذا الرقم أعلى حصيلة إصابات جديدة يتم تسجيلها في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

وبلغ عدد المتعافين 119 ألفا و 446 شخصا بعد تعافي 1745 مصابا، وذلك من بين 162 ألفا و 350 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب1729 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 361 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 124 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.