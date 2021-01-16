بن عروس: تحرير 678 مخالفة وسحب 467 بطاقة رمادية لعدم احترام تراتيب الحجر الصحي الشامل

بلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها من قبل مختلف الفرق الأمنية العاملة والشرطة والحرس البلديين بولاية بن عروس، منذ بداية سريان الحجر الصحي الشامل وإلى غاية اليوم السبت، 678 مخالفة تعلقت بعدم احترام تراتيب الحجر الصحي، فضلا عن سحب 467 بطاقة رمادية لعربات خالفت اجراءات حجر الجولان.

وبحسب وثيقة إحصائية صادرة عن هذه الجهات، تحصلت “وات” على نسخة منها ، فقد توزعت هذه المخالفات على 507 مخالفات لعدم ارتداء الأقنعة الواقية، و53 مخالفة تتعلق بعدم احترام التراتيب الصحية، و57 مخالفة تم تحريرها بسبب مخالفة تراتيب حظر الجولان، و23 مخالفة بسبب خرق تحجير التنقل بين الولايات.

وتضمنت، هذه المخالفات، أيضا، اغلاق 25 مقهى، وتحرير 13 محضر اقتراح غلق محلات تجارية، وسحب 467 بطاقة رمادية و308 رخصة سياقة، لعدم احترام تراتيب الحجر الصحي الشامل، وحجز 8 سيارات و18 دراجة نارية.