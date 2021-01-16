استئناف نشاط الكتاتيب الاثنين المقبل..

أعلنت وزارة الشّؤون الدّينيّة عن استئناف نشاط الكتاتيب بداية من يوم الاثنين القادم، وذلك بصفة اختيارية.

وأوضحت في بلاغ أصدرته اليوم السبت، أن قرارها جاء إسوة ببعض القطاعات المشابهة، وفي إطار التوحيد بينها

واكدت على ضرورة مواصلة التقيد بالبروتوكول الصحّي الخاص بالكتاتيب، واتّخاذ التدابير الوقائيّة اللازمة في الغرض.

ولفتت الوزارة من جهة أخرى إلى إمكانية اتّخاذ أيّ تدبير مغاير عامّ أو خاصّ في صورة قيام السّبب المُوجب مستقبلا.