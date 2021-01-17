منوبة: تسجيل أربعة وفيات و 28 إصابة جديدة بالكورونا و199 حالة شفاء أمس السبت

سجّلت ولاية منوبة أمس السبت، أربعة وفيات جراء فيروس كورونا المستجد بمعتمديات منوبة ووادي الليل والمرناقية، و28 إصابة جديدة بهذا الفيروس، و199 حالة شفاء جديدة، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور مكتب وات بمنوبة.

وبيّنت قدور، أنّه بتسجيل حالات الشفاء الجديدة، يرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء الى 3688 حالة، وينخفض عدد الحالات النشيطة الى 417 حالة، منهم 414 حالة يخضعون حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي وثلاث حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات كالتالي: منوبة (145 حالة)، معتمدية طبربة (74 حالة ) ووادي الليل (65 حالة) والمرناقية (50 حالة) والجديدة (41 حالة)، وبرج العامري (17 حالة )، ودوار هيشر (14 حالة) والبطان (11 حالة).

يذكر أن ولاية منوبة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 4338 إصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 233 حالة وفاة و 3688 حالة شفاء.