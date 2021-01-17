عاجل: نقل سامية عبو الى المستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج..

أكد رئيس الكتلة الديمقراطية، والنائب عن حزب التيار الديمقراطي، محمد عمار، اليوم الاحد، في تصريح ل-(وات)، أن النائب سامية عبو تم نقلها يوم أمس السبت الى المستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج بعد تعكر حالتها الصحية.

ولم يقدم عمارمزيدا من التفاصيل عن الحالة الصحية لزميليته، وتمنى لها الشفاء العاجل، مبينا أن الحالة الصحية لسامية عبو تعكرت نتيجة اضراب الجوع الذي نفذته مؤخرا الكتلة الديمقراطية بمقر مجلس النواب.

ويأتي نقل عبو الى المستشفى لتلقي العلاج بعد يومين فقط من رفع الاعتصام بمقر مجلس النواب وإضراب الجوع الذي نفذه عدد من نواب الكتلة الديمقراطية بالبرلمان(تضم نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب)، وذلك عقب صدور بيان من رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، يدين فيه العنف الذي مارسه بعض من نواب ائتلاف الكرامة يوم 7 ديسمبر المنقضي .

وكان نواب الكتلة الديمقراطية قد دخلوا في اعتصام بمجلس نواب الشعب، كما دخل عدد منهم في اضراب جوع احتجاجا على “العنف الذي يمارسه نواب ائتلاف الكرامة برحاب المجلس”، وفق ما جاء في تصريحاتهم.

للاشارة فإن رئيس المجلس أصدر بيانا يوم الجمعة الفارط أدان فيه بشدّة العنف المادي الذي صدر عن بعض نواب كتلة ائتلاف الكرامة، معتبرا ما مارسوه سابقة خطيرة يجب أن لا تتكرّر.