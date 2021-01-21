صفاقس : تسع وفيات و226 إصابة جديدة و256 حالة شفاء في الأربع وعشرين ساعة الماضية

سجّلت ولاية صفاقس في الأربع وعشرين ساعة الماضية تسع وفيات و226 إصابة جديدة بوباء “كورونا” من مجموع 956 تحليلا و256 حالة شفاء وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة في بلاغها بتاريخ اليوم الخميس وهو ما يبيّن تواصل ارتفاع حالات الوفاة مقابل تراجع نسبة الإيجابية في التحاليل وارتفاع حالات الشفاء.

وبلغ بناء على هذه المطيات الجديدة عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس 423 حالة وفاة وعدد الحالات الحاملة للفيروس 18160 حالة وعدد حالات الشفاء 14918 حالة في حين فاق عدد التحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء 65 ألفا.

وتشير الإحصائيات الخاصة بوضعيات التكفّل بالمصابين في المستشفيات والمصحات إلى أن 138 مصابا يقيمون حاليا بقسم “كوفيد أكسيجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و95 مصابا في المصحات الخاصة و18 مصابا بقسمي العناية المركزة في كل من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى العسكري الميداني في طينة.