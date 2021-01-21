بعد ماراج عن تعرضه للتعذيب ودخوله في اضراب جوع: هيئة السجون والإصلاح تكشف الحالة الصحية للقاضي المكّي بن عمار..

أكّدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، في بلاغ لها، بخصوص وضعية السجين الموقوف القاضي المكي إبراهيم مكي بنعمار. حرصها وتمسكها بالالتزام بتطبيق مقتضيات القانون دون سواه وعلى قدم المساواة عند التعامل مع كافة المودعين.

وأوضحت أنّه إثر اعتزام المعني بالأمر الدخول في إضراب عن الطعام تم الشروع الفوري في تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بمتابعة المساجين المضربين عن الطعام، مؤكدة أنه تم معاينته من قبل الطبيب القار بالسجن وقد تبين أن حالته الصحية مستقرة وهو محل متابعة طبية ونفسية.

وأشارت إلى أنه تلقى زيارة من قبل السلط القضائية المختصة وهيئات ومنظمات الرصد والرقابة المفصلة كالآتي :

• تلقى زيارة بتاريخ 19 جانفي 2021 من قبل السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بمنوبة مرفوقا بالسيد قاضي تنفيذ العقوبات مرجع النظر.

• تلقى زيارة من قبل أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يوم الأحد الموافق لـ17 جانفي 2021.

• تلقى زيارة من قبل أعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الثلاثاء 19 جانفي 2021.

* تلقى زيارة من قبل المحامين المكلفين بالدفاع عنه بتاريخ 19 جانفى 2021.

* تلقى زيارة من قبل أفراد عائلته يوم الثلاثاء الموافق لـ 19 جانفي 2021.

ويذكر ان المحامي منجية بالحاج كانت قد أكدت في تصريح صحفي سابق أن منوبها القاضي المكي بن عمال الذي عرف بتبليغه عن فساد القضاة والتبليغ عن شحنات القمح المسرطن قد تعرض للتعذيب وحاول الانتحار داخل السجن.