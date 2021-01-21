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عاجل: إصابة 3 أشخاص في قابس بشظايا جسم حديدي انفجر عليهم

2021/01/21 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أفاد معتمد مارث من ولاية قابس، عماد الكامل، بأن 3 أشخاص أصيبوا، عشية اليوم الخميس، في منزلهم بمنطقة وادي الغيران بعمادة عيون الزركين من معتمدية مارث، بشظايا قطعة حديدية انفجرت عليهم عندما كانوا يحاولون فتحها، مرجحا ان تكون هذه القطعة الحديدية قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.
وبيّن الكامل، في تصريح لـ(وات)، انه وقع نقل المصابين الثلاثة الى المستشفى المحلي بمارث، أين تم اسعافهم، ليقع بعد ذلك تحويلهم الى المستشفى الجهوي بقابس، مشيرا الى ان أحد المصابين قد تعرض الى حروق من الدرجة الثالثة.
وأوضح ذات المصدر، ان شخصين من بين الأشخاص الثلاثة، عثرا على هذا الجسم الحديدي عندما كانا بصدد حفر فسقية في أرضهم، وقد قاما بحمل هذه القطعة الحديدية الى مسكنهم اين وقع الحادث عندما كانوا يحاولون فتحه.

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