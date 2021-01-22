من بينهم 3 فتيات: القبض على 25 نفرا بحي خالد ابن الوليد نفذوا عمليات سرقة ونهب في احداث الشغب الاخيرة..

على اثر تعهد الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالبحث في قضية عدلية موضوعها “تكوين وفاق وترأس جموع بقصد نهب أموال خاصة وافساد منقولات ومحاربة القوة العامة و الاعتداء وخرق حظر الجولان و بعد تحديد هويات المخربين الذين قاموا بعمليات النهب و السرقة في احداث الشغب الاخيرة التي شهدتها عدت مناطق داهمت وحدات من الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام للحرس الوطني حي خالد بن الوليد بدوار هيشر والقت القبض على 25 نفر (من بينهم 03 فتيات) ممن ثبت تورطهم في اقتحام فرع بنكي ومغازة لبيع المواد الكهرومنزلية وقد تم حجز جملة من المسروق .