المغرب تحدد موعد بدء عملية التطعيم بلقاح فيروس ..

11 إصابة جديدة بفيروس “الكورونا” في جندوبة..

باخرة محمّلة بعجول مريضة تتجه نحو تونس: الناطق باسم الديوانة يكشف ويوضّح..

أريانة : تسجيل خمس وفيات و374 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة..

بنزرت: فقدان شاب ونجاة أربعة من زملائه من الموت غرقا بشاطئ البواخر بمنطقة الرمال بمنزل جميل

2021/01/23 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أفاد العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، أنه تم الليلة تعليق عمليات البحث عن الشاب المفقود بشاطئ البواخر بمنطقة الرمال من معتمدية منزل جميل، على أن تستأنف صباح الغد الأحد.

وأوضح المصدر ذاته أن مجموعة من الشبان “الجوالة” كانوا توجهوا اليوم لمنطقة شاطئ البواخر للسباحة، قبل أن تجرفهم التيارات المائية القوية بالمكان، مبينا أن أربعة شبان من المجموعة تمكنوا من النجاة بأرواحهم لكن زميلهم الشاب الخامس (28سنة)، وهو أصيل منطقة الختمين بمعتمدية العالية جرفته الامواج والتيارات المائية واختفى عن الجميع .

وأضاف المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت أنه حالما تم إخطار مصالحه بالواقعة، تم استنفار كافة الوسائل اللوجستية والبشرية من قبل مصالح الحماية المدنية عن طريق فرق الغواصين والحرس البحري الذين تولوا تمشيط محيط المكان عن طريق القوارب السريعة ،حيث لا يزال الشاب في عداد المفقودين مبينا أنه سيتم صباح الغد استئناف عمليات البحث.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn