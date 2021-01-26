قابس: تسجيل 03 وفيات و121 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 03 وفيات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليبلغ العدد الجملي لحالات الوفاة في الولاية 220 حالة.

وبين جبران انه تم اجراء 410 تحاليل على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” وأن 121 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها “ايجابية” وأثبتت اصابة أصحابها، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 45 اصابة بالحامة و37 اصابة بمارث و11 اصابة بقابس الجنوبية و10 اصابات بقابس المدينة و06 اصابات بكل من المطوية ووذرف و03 اصابات بكل من قابس الغربية وغنوش.

وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بالفيروس بلغ في ولاية قابس 7668 اصابة وأن 6772 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وأشار الى انه توجد في الولاية 893 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 208 حالة بقابس الجنوبية و166 حالة بقابس المدينة و149 حالة بمارث و136 حالة بالحامة.